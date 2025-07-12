فيفا يختار حكم نهائي مونديال الأندية بين باريس وتشيلسي رسميا

اختير الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني، لإدارة نهائي كأس العالم للأندية غدًا الأحد، بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



فغاني - البالغ من العمر 47 عامًا والمولود في إيران - أدار فوز البرازيل على ألمانيا بركلات الترجيح في نهائي كرة القدم للرجال في أولمبياد 2016.



كما أدار المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية هذا العام بين إنتر ميامي والأهلي المصري، ومباراة بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز في دور المجموعات، وفوز تشيلسي على بالميراس في ربع النهائي.

كما أدار مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 و2022.