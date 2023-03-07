قبل لقاء صندوانز.. طريقة واحدة أمام الأهلي للاستمرار في المنافسة ببطولة أفريقيا

أكد محمد المهدي الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام صنداونز، في اللقاء الذي سيجمعه يوم السبت المقبل.

وقال محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بديل للنادي الأهلي سوى الفوز أو التعادل أمام صنداونز لضمان الاستمرار في المنافسة، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور القادم.

لتحقيق النتيجة الإيجابية

وتابع الناقد الرياضي، أن لقاء الأهلي أمام صنداونز سيكون صعبا، لذا لا بد من الأهلي أن يقدم أداء متوازنا، والتركيز في هذا اللقاء، لتحقيق النتيجة الإيجابية.