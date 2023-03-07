عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل لقاء صندوانز.. طريقة واحدة أمام الأهلي للاستمرار في المنافسة ببطولة أفريقيا

لقاء الأهلي وصنداونز
لقاء الأهلي وصنداونز

أكد محمد المهدي الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام صنداونز، في اللقاء الذي سيجمعه يوم السبت المقبل.

 

وقال محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بديل للنادي الأهلي سوى الفوز أو التعادل أمام صنداونز لضمان الاستمرار في المنافسة، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور القادم.

 

 لتحقيق النتيجة الإيجابية

وتابع الناقد الرياضي، أن لقاء الأهلي أمام صنداونز سيكون صعبا، لذا لا بد من الأهلي أن يقدم أداء متوازنا، والتركيز في هذا اللقاء، لتحقيق النتيجة الإيجابية.

النادي الأهلي صنداونز المنافسة الأهلى بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

ترشيحاتنا

مواعيد وتكاليف حج القرعة لعام 2023 |شاهد

فتح باب التقديم لحج الجمعيات.. ما هي الشروط وموعد القرعة| التفاصيل الكاملة

لأول مرة.. اعتراف صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن الحرب

الحكومة الفرنسية: خروج أكثر من 1,2 مليون شخص في التظاهرات والوضع يزداد سوءا

الزمالك يباغت الترجي بهدف في الدقيقة 9

المفوضية الأوروبية: الأتحاد الأوروبي حشد 12 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير لائق لقوامها.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها| شاهد

شاهيناز: أحضر لأدعية دينية تطرح في رمضان وسينجل جديد للعيد

تقليد لمشهد تايتانيك تحول إلى موت.. شاب فاجئ حبيبته بعرض زواج

شفاف.. شاهد حمام السباحة الأكثر رعبًا في العالم|فيديو

فيديو

هل يحدث زلزال مدمر غدا؟.. تعليق عاجل من البحوث الفلكية

رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

سُكر ومنشطات.. ماذا يجري في صن داونز قبل مواجهة الأهلي؟| فيديوجراف

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ