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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف الخاص بمشروع رصف طريق عزبة البرج وتغطية الترعة بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروع تغطية عزبة البرج الجارى تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل ،حيث جاء ذلك خلال اجتماع حضره النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب والمهندس أحمد الناقة مدير المنطقة المركزية للقناة وسيناء بالهيئة العامة للطرق والكبارى..

وتم خلاله الوقوف على الموقف الخاص بالمشروع المُدرج بخطة وزارة النقل لتغطية الترعة و رفع كفاءة الطريق وازواجه بطول ١ كم كمرحلة أولى ، حيث تم مناقشة المعوقات التى أدت إلى ضعف المعدلات التنفيذية بالمشروع ..

وأكدت "محافظ دمياط " على ضرورة إيجاد حلول سريعة بالتنسيق مع وزارة النقل للدفع بعجلة العمل بخطة تغطية الترعة تمهيدًا لرصف الطريق ،لافتة الى ان المحافظة حريصة على متابعة الموقف الخاص بالمشروع باعتباره من أهم المطالب الرئيسية لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى الذى يمر بعدة مناطق ..

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