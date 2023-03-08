أبو يكشف اسمه الحقيقي لأول مرة.. وسبب تسميته بهذا الاسم|فيديو

حل الفنان "أبو"المطرب، في لقاء خاص في برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية، حيث كشف خلال حواره عن أخر أعماله الفنية بجانب تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية.



وقال “أبو”: “طول عمري بحب الكتابة و التلحين و بقدرهم ، بدأت و أنا عندي 15 سنة أكتب وألحن و كانت هواية، لما كبرت أدركت حبي المزيكا و شغفي أكثر بها” ، متابعًا: “وعن ارتباط اسم أبو بأغنية 3 دقات فهو يعتبرها نعمة و نقمة”.



و تابع “أبو” أنه يعتبر أن مقياس النجاح هو الاستمرارية. مضيفًا: “فخور و مبسوط أن أغانيا وصلت لكوريا و أن فرقة big نشرت فيديو لأغنية 3 دقات على طريقتهم”، عن اختياره استراتيجية نشر الأغاني بشكل فردي و ليس ألبوم أنه يفضل هذه الطريقة في العمل .





سر تسميته بـ "أبو"

كشف سر تسميته بـ "أبو" فهو ينده بهذا الأسم منذ صغره من أصدقائه و لكن أسمه الحقيقي هو محمد أبو العينين و لكن الأكثرية يندهونه بـ أبو من صغره و حتى الأن في مختلف الأماكن.