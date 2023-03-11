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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 شروط ضرورية.. فرص عمل في الجامع الأزهر| اعرف موعد التقديم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين للحصول على فرص عمل مميزة تضمن لهم راتب شهري وعليه يمكن للراغبين فى العمل محافظين للقرآن الكريم التقديم فى وظائف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وظائف جديدة في الجامع الأزهر

فرص عمل جديدة تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للجامع الأزهر حيث أعلنت حاجتها لمحفظين قرآن، بفروع الأورقة الأزهرية.

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تفاصيل فرص عمل جامع الأزهر

وتضمنت تفاصيل فرص عمل جامع الأزهر التي أعلنت عنها الإدارة العامة للجامع الأزهر  الحاجة لمحفظين للقرآن الكريم، للعمل به.

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالعمل فى وظائف الأزهر الشريف  كمحفظين للقرآن الكريم، وتشمل ما يلي:

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة محفظ قرآن أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملًا

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- ومن بين الشروط اللازمة للتقديم فى وظائف الجامع الأزهر أن يكون المتقدم مجيدا لأحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- وتشمل الشروط الخاصة بالتقديم فى وظية محفظ قرآن  أيضا أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- كما يلزم على المتقدم أن يجتاز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية كشرط أساسي للالتحاق بالعمل فى وظيفة محفظ قرآن بالجامع الأزهر 

طريقة التقديم على وظائف جامع الأزهر

وفتحت الإدارة العامة للجامع الأزهر باب التقديم على وظيفة محفظين قرآن حتي يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

وأتاحت الإدارة العامة للجامع الأزهر إمكانية التقديم على الوظائف المعلنة عبر الانترنت حيث يمكن للراغبين التقديم فى فرص العمل المعلن عنها من قبل الجامع الأزهر  كوظيفة محفظ قرآن كريم في الجامع الأزهر، الدخول على موقع الازهر وتسجيل البيانات المطلوبة مع ضرورة التأكد من صحتها ودقتها.

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طريقة الالتحاق بفرص عمل الأزهر

ووفق الإدارة العامة للجامع الأزهر سيجري تسكين الناجحين وفقا لاحتياجات كل مركز أمافي حال زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة.  

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