أخبار الفن| تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش .. وحلا شيحة بعد خلع الحجاب: قراراتي خاطئة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

مسلسلات رمضان 2023.. أمير كرارة يستكمل تصوير «سوق الكانتو» بمدينة الإنتاج غدًا

يستكمل الفنان أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسل “سوق الكانتو” غدًا في مدينة الانتاج الاعلامي بصحبة فريق العمل، ويستمر العمل على مدار الفترة القادمة للحاق بالموسم الرمضاني 2023.

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على واقعة سجود عروس الفنان حسن شاكوش، خلال حفل زفافهما أمس الجمعة، والتي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة للجميع.

وفاة طبيب العندليب عبد الحليم حافظ

أعلن الكاتب عبدالله السناوي، وفاة الطبيب المعالج للعندليب عبد الحليم حافظ.

كتب عبدالله السناوي، من خلال حسابه على تطبيق “الفيسبوك”: “البقاء لله فقدنا الدكتور هشام عيسى، شقيق الدكتور حسام عيسى والطبيب الخاص لعبد الحليم حافظ”.

قراراتي خاطئة | تعليق جديد من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وفاة شقيق الفنان ياسر صادق والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية غدا

أعلن الفنان ياسر صادق، وفاة شقيقه الأكبر وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

مسلسلات رمضان 2023.. محمد ممدوح يدخل السجن ويعود لينتقم في برومو مسلسل رشيد

طرحت منصة شاهد البرومو التشويقي الأول لمسلسل رشيد للفنان محمد ممدوح وريهام عبد الغفور استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.