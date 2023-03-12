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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023.. أمير كرارة يستكمل تصوير «سوق الكانتو» بمدينة الإنتاج غدًا

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يستكمل الفنان أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسل “سوق الكانتو” غدًا في مدينة الانتاج الاعلامي بصحبة فريق العمل، ويستمر العمل على مدار الفترة القادمة للحاق بالموسم الرمضاني 2023.

حصلت كل من قنوات روتانا خليجية ودراما وقناة الشارقة على حقوق عرض المسلسل المصري سوق الكانتو ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 

3 قنوات خليجية تحصل على حق عرض سوق الكانتو.. تعرف عليها

تفاصيل ظهور مها نصار في مسلسل "سوق الكانتو"

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل سوق الكانتو بشكل حصري في مصر علي مجموعة قنوات dmc، اضافة إلى منصة watch it. 
 سوق الكانتو من  إنتاج سينرجي تامر مرسي المخرج الكبير حسين المنباوي مدير التصوير اسلام عبد السميع تأليف هاني سرحان ومنتج فني فتحي اسماعيل وستايلست مروه عبد السميع وديكور احمد عباس صابر.

سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي ،  وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة الفنان امير كرارة سوق الكانتو الموسم الرمضاني DMC قنوات DMC مصر

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