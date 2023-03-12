قرار عاجل من نادي الزمالك تجاه محمود كهربا والنادي الأهلي

تمسك مسئولو نادي الزمالك بالحصول على غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي .

ويري مسئولو نادي الزمالك، أن حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا "نهائي" ، وعلى اللاعب تسديد الغرامة في أقرب وقت.

وأكد مسئولو نادي الزمالك، أن الهدف من أزمة محمود عبد المنعم كهربا هو الحفاظ على حقوق النادي وليس تدمير اللاعب.

ورفض مسئولو الزمالك، أكثر من تسوية بشأن تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وعن تورط النادي الأهلي في قضية محمود كهربا قال مسئولو الزمالك: " نعلم أن الأهلي ليس طرفًا ولكنه يحاول حل هذه الأزمة، وأن يتم الدفع في أقرب وقت حتى يلعب كهربا بشكل طبيعي ، ونحن ليس لدينا أي مشكلة شخصية معه”.