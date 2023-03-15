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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخاطرة في مباراة الزمالك سينفذها فيريرا.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

 

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق ، أن الدفع بمحمود حمدي الونش في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في التشكيل الأساسي فيه مخاطرة كبيرة على اللاعب.

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لا بديل عن فوز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري من أجل مواصلة المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" فريق الزمالك قدم مباراة سيئة أمام إنبـي في بطولة الدوري الممتاز ويجب أن يصحح البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأخطاء قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا ".

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