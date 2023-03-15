أسعار جوالات Samsung Galaxy S21 فى الإمارات

مع ازدياد أسعار الجوالات الذكية عالمياً أصبح اختيار جوالاً مميزاً أمراً فى غاية الصعوبة، إلا أن جوال Samsung Galaxy S21 5G من سامسونج حل المعادلة الصعبة مابين السعر القليل والمواصفات المميزة.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S21 5G فى الإمارات سعة 128 جيجابايت إلي 1500 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 1780 درهماً.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

جاء جوال Samsung Galaxy S21 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يعمل جوال Samsung Galaxy S21 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S21 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S21 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الاهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و4K حتى 60 فريم فى الثانية الواحدة.

والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S21 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يحمل جوال Samsung Galaxy S21 5G بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy S21 5G في 4 ألوان هي أبيض الفانتوم، وسيلفر الفانتوم، وفيوليت الفانتوم، ووردي الفانتوم.