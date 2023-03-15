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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Samsung Galaxy S21 Plus في قطر

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 Plus 5G

تحظى الجوالات الذكية ذات الحجم الكبير بشعبية كبيرة خاصةً الرائدة منها، ولعل هذه الفئة منتشرة بقوة فى عالم أندرويد، ولكن تتميز إصدارات سامسونج بشاشاتها ذات الدقة العالية، ومن بين أميز هذه الجوالات جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G فى قطر سعة 128 جيجابايت 2623 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت مقابل 3065 ريالاً.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يحمل جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بطارية قوية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G في 6 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، فيوليت الفانتوم، وردي الفانتوم ، الذهبي الفانتوم، والأحمر الفانتوم.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G
سامسونج Galaxy Samsung Galaxy S21 Plus 5G قطر Samsung Galaxy

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