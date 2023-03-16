تكليف ماجد موسى رئيسا للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة

أصدر الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٣، بتكليف الدكتور ماجد موسي رئيسا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك بناء علي موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

يذكر أن ماجد موسي، بدأ العمل بجمارك المطار منذ حوالي ٢٨ عام تقريبا كمأمور جمرك ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الي ان تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبني الركاب رقم ٢ في منتصف عام ٢٠٢٠ بقرار من وزير المالية الذي اصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبني الركاب رقم ٣ في شهر مايو الماضي، تميز خلال تاريخه الوظيفي بالالتزام والانضباط والعلاقات الجيدة والمسئولة مع جميع الجهات العاملة بالمطار وحسن معاملة الركاب والمتعاملين وفي نفس الوقت تحقيق انجازات مشهود لها في منع التهريب وتحرير المئات من محاضر الضبط بمختلف انواعها( اثار ، اسلحة ، مخدرات ، بضائع بكافة انواعها ) ، وكل ما يضر بالامن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد كما عمل خلال هذه السنوات الطويلة في معظم صالات وادارات جمارك الركاب بمطار القاهرة.

حصل "موسي" علي بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام ١٩٨٥ ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام ١٩٩٥ ثم المعهد الثقافي الجمركي المتقدم.

وفي عام ٢٠١٤ حصل درجة الماجستير في التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل علي درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام ٢٠١٩ كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.

شهد القرار ايضا تكليف كل من محمد خضري رئيسًا للادارة المركزية لجمارك القاهرة ، صبحي حلمي رئيسا للوحدة المركزية للسماح المؤقت، نعيم شلبي رئيسًا للادارة المركزية للتفتيش العام، محمد يوسف ضيف رئيسًا للادارة المركزية للخدمات الادارية، السيد عيسي الصاوي رئيسًا للادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية ، رمضان عيسوي رئيسًا للادارة المركزية للتحكيم، احمد جاب الله رئيسًا للادارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة.