غدا.. قطع الكهرباء عن 13 منطقة في شبين القناطر بالقليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن 13 منطقة بشبين القناطر ، من محول وابور النور من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأشارت كهرباء القليوبية إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي مساكن السلكانة ومنطقة عبد العال شريف والمرور القديم وخلوه بدوي ومنطقة مركز الشرطة وعزبة الوكلاء والدلتا والمساكن الجديدة المرور ومنطقة سيد نصر ومصر والسودان وجرن الطنانية وسط البلد الجامع الكبير والمساكن القديمة، وذلك لعمل الصيانة اللازمة استعدادا لشهر رمضان الكريم.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة والإصلاح.