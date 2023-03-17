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برلمان

برلماني: المشروعات القومية فرصة واعدة للاستثمار من قبل المصريين بالخارج

النائب عزيز سابق،
النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن فئة المصريين بالخارج من أبرز الفئات التي تنال دعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، والذي يتخطي عددهم 12 مليون مواطن.

و أضاف “ سابق” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء شركة للمصريين بالخارج تهدف إلي استثمار مدخراتهم من الأفكار الجيدة التي تعود بالنفع سوء كان للمواطن أو الدولة فى آن واحد، لافتا إلي أن هذه الفكرة كانت من أبرز المطالب والمقترحات التي يتم تلقيها من المصريين العاملين بالخارج.

 

فرصة استثمارية واعدة 

 

و لفت عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إلي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات تعد فرصة واعدة للإستثمار من قبل المصريين بالخارج، لذا فإن المشاركة فيها سيكون له مردود إيجابي.

وتابع النائب : كما أن فكرة الإستثمار مع الدولة  في حد ذاتها تمنح العاملين بالخارج الثقة الكاملة بأن التعاون مع مصدر آمن وهو الوطن، ولهذا لابد من إعداد دراسات جيدة لآلية عمل هذه الشركة والمجالات المقترحة للعمل.

و اختتم البرلماني حديثه، بالإشارة إلي أن الدولة تمنح فئة المصريين بالخارج العديد من المزايا و الإعفاءات الجمركية وغيرها من الإمتيازات، وذلك في إطار تقديم مختلف أوجه الدعم لهم.

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وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

 

استهلت السفيرة سها جندي  الاجتماع الذي دعت له لمجموعة النواة المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

 

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

المصريين بالخارج المشروعات القومية مجلس النواب استثمار الاتصالات صندوق النقد الدولى

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