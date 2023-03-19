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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن حظر زراعة الحشيش في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة حركة طالبان إن زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده، قد حظر زراعة القنب (الحشيش) في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال مجاهد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت، "إن هبة الله آخوند زاده ، زعيم طالبان ، قد حظر "زراعة الحشيش" بمرسوم.

وجاء في هذا المرسوم أن "زراعة القنب ممنوعة قطعاً في كل أنحاء البلاد، وبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يزرع في أرضه، وإذا زرع القنب في أرضه فسوف تتلف زراعته".

وفي هذا المرسوم، أمر زعيم طالبان أيضًا عدة وزارات بتقديم الجناة إلى المحكمة، كما أمر المحاكم بـ "معاقبة الجناة وفقًا لأحكام الشريعة"، لكن أخوند زاده حدد عقوبة محددة للمزارعين الذين يزرعون القنب في هذا المرسوم.

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ويستخدم القنب، المعروف في أفغانستان باسم "بته جرس" لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المسببة للإدمان، بما في ذلك الحشيش والماريغوانا والأعشاب الضارة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في تقرير في نوفمبر من العام الماضي أنه منذ استعادة طالبان السلطة، زادت زراعة الخشخاش في أفغانستان بأكثر من 30 في المائة، كما زاد الدخل من منتجاتها وتضاعف ثلاث مرات.

 

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