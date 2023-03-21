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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفي وأصيل.. غاوي خيل بسوهاج: الحصان يعيش لعمر 25 وله مواعيد أكل

أنغام الجنايني مديرة
أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع صدى البلد بسوهاج وغاوي الخيل

"الحصان ده أجمل حيوان ممكن الإنسان يربيه وفي وأصيل مش زي بعض البشر دلوقتي.. له طباعه الخاصة وله قراره يعني لو مش عاوز يمشي من مكانه محدش يقدر يحركه"، بهذه الكلمات بدأ غاوي الخيل السيد حسني، ابن منطقة الشهيد بمحافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

من وصايا الرسول

وأوضح أن ركوب الخيل من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، مستندًا إلى حديث الحبيب المصطفى "وعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، مُشيرًا إلى أنه ورث حب الخيل عن والده وجده لوالده كما أنه ورثه لأبنائه، موضحًا أن من عاشر الخيل لم يستطع أن يُربي غيره من الحيوانات من دونه فهو له طباعه الخاصة ووفي وأصيل بخلاف بعض الحيوانات الأليفة التي تفعل أشياء غير مرغوب فيها بعض الأوقات.

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غاوي خيل لـ صدى البلد:" الحصان يعيش لـ 25 عامًا

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وقال السيد حسني، خلال حديثه مع موقع صدى البلد، إن عُمر الخيل قد يصل إلى 25 عامًا، حسب الاهتمام به ومتابعته البيطرية والإلتزام بمواعيد إطعامه، حيث أن الحصان يلزمه 3 وجبات طعام يوميًا في مواعيد مُحددة، ويجب أن يتم المتابعة مع أحد الأطباء البيطريين لأخذ العقاقير الطبية التي تحمي الحصان من الإصابة بأي مرض قد يُصيبه، وللاطمئنان على صحته بشكل عام وبصفة مستمرة.

واستكمل غاوي الخيل بسوهاج، حديثه رادفًا:" منقدرش نعتبر غاوي الخيل دي شغلانه لأنها متربحش لأن الخيل ده روح وبيصرف أكل ومياه وعلاج لكن هو هواية كده.. هنا في سوهاج الناس مش بتحترم حرية الغير يعني هنا لو بنت قررت تركب الخيل تلاقي تعليقات سخيفة وممكن المارة يجرحوها بالكلام لكن في القاهرة والإسكندرية الناس متفتحة عن هنا كتير جدًا والبنت بتركب عجل وخيل وجمل".

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