مفيش حاجة هتتحذف.. أسما إبراهيم: حلقة ميدو في "حبر سري" هي الأشرس

أكدت الإعلامية أسما إبراهيم، أن الموسم الحالي من برنامج "حبر سري" أصبح أكثر شراسة مع الضيوف خلال برنامجها في رمضان، ومزحت قائلة: "الموسم ده أنا شريرة أووي".

وأوضحت أسما إبراهيم"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حلقة النجمة نيللي كريم سيتم عرضها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما أن البرنامج هذا الموسم سيبدأ بعرض حلقة الفنانة رانيا يوسف.

وأشارت إلى أن حلقة الإعلامي ونجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو هي الأشرس، حيث إن ميدو خرج بتصريحات لا يصدقها عقل أو تخرج على الهواء مباشرة، معقبًة: “حلقة ميدو صعبة جدًا.. وإحنا معروفين بالجرأة ومفيش حاجة هتتحذف”.