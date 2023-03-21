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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول أيام رمضان.. رانيا يوسف ضيفة حبر سري مع أسما إبراهيم

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تحل رانيا يوسف ضيفة أولى حلقات برنامج حبر سري بموسمه الخامس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

 

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أول أيام رمضان.. رانيا يوسف في حبر سري مع أسما إبراهيم

وتتحدث رانيا خلال الحلقة عن طليقها المنتج محمد مختار، وعن علاقتها ببناتها، كما كشفت تفاصيل العمل الذي ندمت على المشاركة به.

 

وتطرقت رانيا يوسف خلال الحلقة في الحديث عن سبب خلافها مع الفنانة غادة عبد الرازق، بالإضافة إلى خلافها مع الفنانة زينة بسبب مسلسل أرض النعام.

 

جدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يعرض يوميًا في شهر رمضان، على شاشة القاهرة والناس.

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