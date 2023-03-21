أول أيام رمضان.. رانيا يوسف في حبر سري مع أسما إبراهيم

تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة أولى حلقات برنامج حبر سري بموسمه الخامس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتتحدث رانيا خلال الحلقة عن طليقها المنتج محمد مختار، وعن علاقتها ببناتها، كما كشفت تفاصيل العمل الذي ندمت على المشاركة به.

وتطرقت رانيا يوسف خلال الحلقة في الحديث عن سبب خلافها مع الفنانة غادة عبد الرازق، بالإضافة إلى خلافها مع الفنانة زينة بسبب مسلسل أرض النعام.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يعرض يوميًا في شهر رمضان، على شاشة القاهرة والناس.