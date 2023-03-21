عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف مع أحمد
رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

تحل الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج حبر سري، للإعلامية أسما إبراهيم، في أول أيام شهر رمضان المبارك، عبر قناة القاهرة والناس الفضائية. 

وعرضت قناة القاهرة والناس، برومو حلقة رانيا يوسف، في برنامج حبر سري، والتي أبرزت عدد من الأسئلة التي وجهت لها خلال الحلقة. 

وأجابت رانيا يوسف، على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم «إيه حكاية أحمد الفيشاوي مع الستات الأكبر منه»؛ لترد رانيا، قائلة: «مش أكبر أوي يعني.. 3 أو 4 سنين بس». 

رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

في ديسمبر 2022، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من داخل الجيم في أول ظهور له بعد صورته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف. 

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلا : على وضعي الحمد لله. متجاهلا تماما حالة الجدل التي آثارها بسبب صورته مع رانيا يوسف.

 

صور رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي 

وكان أحمد الفيشاوي نشر عدد من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”. 

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف".

وظهر أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف في بعض الصور وهما يحتفلان بأعياد الكريسماس، وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الأحمر الناري.

 

أحدث أعمال رانيا يوسف

تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تاني" بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف احمد الفيشاوي رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

موضوعات متعلقة

في عيد الأم.. أمينة رزق وعزيزة حلمي وفردوس محمد.. أبرز من لعبن دور ست الحبايب على الشاشة

في عيد ميلادها.. سر خلاف سهير المرشدي مع كرم مطاوع

أغاني عيد الأم| فايزة أحمد تغني لـ ست الحبايب.. والسندريلا تصفها بـ مولاتي

برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

دراما رمضان 2023| خالد يوسف يجمع 60 فنانا في سره الباتع .. تعرف على قنوات العرض والأحداث

رمضان 2023| إبراهيم الحكمي ينتهي من تتر مسلسل جميلة لـ ريهام حجاج

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جنوب إفريقيا.. انطلاق مسيرات احتجاجية للمطالبة باستقالة رامافوزا

وضع القطرة في الأذن نهار رمضان مفطرة في هذه الحالة .. الإفتاء توضح

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 والقنوات الناقلة

مفاجأة مدوية.. أمين صندوق الزمالك: لم نقرر مصير فيريرا

وداعا أزمة الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد تراجعها 24 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ