مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

تحل الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج حبر سري، للإعلامية أسما إبراهيم، في أول أيام شهر رمضان المبارك، عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.

وعرضت قناة القاهرة والناس، برومو حلقة رانيا يوسف، في برنامج حبر سري، والتي أبرزت عدد من الأسئلة التي وجهت لها خلال الحلقة.

وأجابت رانيا يوسف، على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم «إيه حكاية أحمد الفيشاوي مع الستات الأكبر منه»؛ لترد رانيا، قائلة: «مش أكبر أوي يعني.. 3 أو 4 سنين بس».

رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

في ديسمبر 2022، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من داخل الجيم في أول ظهور له بعد صورته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلا : على وضعي الحمد لله. متجاهلا تماما حالة الجدل التي آثارها بسبب صورته مع رانيا يوسف.

صور رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

وكان أحمد الفيشاوي نشر عدد من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف".

وظهر أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف في بعض الصور وهما يحتفلان بأعياد الكريسماس، وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الأحمر الناري.

أحدث أعمال رانيا يوسف

تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تاني" بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.