بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

ظهرت النجمة نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة، وذلك خلال إحيائها حفلة خاصة بعيد الأم أقيمت بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور نسائي كبير من مختلف الأعمار.

سعر فستان نيكول سابا من حفل عيد الأم

وشاركت نيكول سابا متابعيها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور لحفلتها.

وأطلت نيكول سابا بفستان أحمر طويل بأكمام طويلة، ابتعدت من خلاله عن الإطلالات الجريئة.

نيكول سابا

ووصل سعر فستان نيكول سابا 1,013 دولار، أي ما يعادل 37 ألف جنيها، وهو من تصميم إيلي صعب elisabettafranchi.

نيكول سابا

وتركت نيكول سابا خصلات شعرها الذهبية على ظهرها واكتافها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نيكول سابا

وأكملت نيكول سابا إطلالتها باكسسوارات ناعمة، ومكياج بسيط يبرز من رقة وجمال ملامحها.

نيكول سابا