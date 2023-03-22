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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أحمد شيرين: مصر سلكت طريقًا طموحًا لتجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية

أحمد شيرين، نائب
أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قال أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر سلكت طريقًا طموحًا من أجل تجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية دون توقف. 

 

وخلال كلمته في مؤتمر «صناع القرار»  أكد شيرين أن الاستثمار في أي بلد عُرضة للنجاح والفشل، منوها أنه كان هناك عدد من المشروعات لم يحالفها الحظ في النجاح بسبب عدم مواتية الظروف وسيرها على النحو المطلوب.

 

وتابع شيرين خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار بنسخته الأولى أن الاستثمار يواجه عددًا من التحديات أبرزها العملة الصعبة وعدم توافرها، ولكن يتم العمل على حل هذه الإشكالية، موضحا أنه صدر قرار بتعيينه لهذ المنصب بقرار من رئيس الوزراء منذ أسبوع تقريبًا، ومؤكدًا "صورة الاستثمار في مصر ليست بالسواد الذي يتخيله البعض". 

 

ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الأولي تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، بهدف المساعدة فى اتخاذ خطوات ذات فاعلية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية، من خلال طرح ومناقشة أهم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المصرية في أهم القطاعات.

ويعمل على إقامة سلسلة مؤتمرات لصناع القرار على مدار العام، وذلك بمشاركة ممثلي الدولة ورجال المال والبورصة والاستثمار وخبراء الاقتصاد، لتقديم اقتراحات وتوصيات تهدف إلى تصحيح المفاهيم وإيجاد الحلول وطرح الرؤي لمساعدة الدولة المصرية لتخطي الأزمات الاقتصادية والعبور إلى بر الأمان.

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