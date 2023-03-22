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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 2500 متسابق.. تواصل فعاليات أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالقليوبية

صدى البلد

شهدت قرى الوحدة المحلية بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، استمرار فعاليات أكبر مسابقة  للقرآن الكريم على مستوى المحافظة برعاية النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها والتى يشارك فيها 2500 متسابق من حفظة القرآن الكريم. 

وتواصل اللجان المشكلة من شيوخ ومحفظي القرآن الكريم إجراء الاختبارات بكل وحدة محلية على حدة تمهيدا لإجراء التصفيات النهائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم واعلان اسماء الفائزين بمختلف المستويات .
وشهدت اختبارات مسابقة الوحدة المحلية بقرية ترسا، إقبالا من المتسابقين بحضور عدد من المشايخ والمحفظين.
قال “بدوى”، إن المسابقة تعد الأكبر فى تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات على مدار 3 أسابيع متواصلة على مستوى القرآن الكريم كاملا ونصف وربع القرآن؛ تمهيدا لاجراء التصفيات النهائية. 

وأوضح أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل  وزارة الأوقاف وعددا من النواب والقيادات الشعبية بدائرة المركز وقيادات حزب مستقبل وطن .
وأشار النائب إلى أن هذه النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن سائر النسخ السابقة من المسابقات وسوف تشهد عددا من المفاجأت بشأن تكريم الفائزين المتميزين فضلا عن زيادة قيمة الجوائز الممنوحة.
وطالب خلال لقائه بأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بالشفافية فى الاختبارات واختيار الفائزين.

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طوخ مركز طوخ مسابقة مسابقة للقرآن الكريم قرآن القرآن قرية ترسا

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