حملات في بريطانيا ترسخ قيم الأخوة والتسامح في الشهر الفضيل.. فيديو

عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا بعنوان، حملات فى بريطانيا ترسخ قيم الأخوة والتسامح فى الشهر الفضيل.

ووفقا للتقرير، إهتمام واضح هذا العام بقيم التسامح والعطاء والسخاء بمناسبة الشهر الفضيل، إذ تقوم حكومات فى مختلف دول العالم بالتأكيد على القيم التي يحملها الشهر الكريم شهر رمضان، وذلك عبر حملات رمضانية فى بلدان عربية وغربية تسعي إلى ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية وإرثاء ركائز التسامح.

وظهرت بريطانيا هذا العام، حيث يشكل المسلمون نسبة 6.5% من سكانها وفقا لتعداد عام 2021، وتشير الغالبية العظمي من المسلمين فى بريطانيا إلى إحساس كبير بالإنتماء للبلاد والإندماج فى المجتمع البريطاني.

وكانت بريطانيا هذا العام فى طليعة الدول الغربية التي زيانة شوارعها بزينة شهر رمضان، فى شوارع "ويست إند" على شكل أهلة ونجوم وفوانيس رمضان.