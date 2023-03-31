لاعب كرة سعودي ينقذ طفلا من كارثة داخل سيارة..ِ شاهد ماذا فعل

جذبت شجاعة وسرعة بديهة لاعب سعودي، تمكن من إنقاذ طفل كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها، أنظار العديد من السعوديين على مواقع التواصل.

وحسب وسائل إعلام سعودية، أظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع لاعب نادي الفيحاء، والهلال والتعاون سابقاً، مالك عبد المنعم، يهرع مسرعاً إلى سيارة تصطف في أحد أحياء مدينة الزلفي حيث تزامن وجوده في المكان.

وبين الفيديو عبدالمنعم يخرج مناديل محترقة من داخل السيارة التي تواجد فيها طفل صغير، تركه والده وحيداً، فقام بحرق المناديل وكاد يتسبب في كارثة.

وأطلق الكثير من رواد تلك المواقع تحذيرات للآباء والأسر، بعدم ترك الأبناء بمفردهم في مثل هذه الحالات، وإبعاد أي آلات حادة أو أدوات اشتعال عن متناول الأطفال، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.