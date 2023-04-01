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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاول إنقاذ سيدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني| فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الجمعة، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، على شاب فلسطيني؛ عقب محاولته حماية فلسطينية، حاول أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات من اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، عقب رفضها دخول الفلسطينيين المسجد.

وأدى نحو 150 ألف مصل فلسطيني، صلاة العشاء والتراويح، أمس الجمعة، في باحات المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 150 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين لمدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

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