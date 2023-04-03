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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تدشن مؤسسة أمل مصر لتطوير القرى الفقيرة تحت مظلة حياة كريمة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أعلنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان عن تدشين مؤسسة "أمل مصر" تحت التأسيس لتكون شريك فاعل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر فقرا.


جاء ذلك خلال حفل الافطار الذى نظمته النائبة أمل سلامة بحضور رموز العمل السياسي والاقتصادى ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات العمل الأهلى والاينرويل.

 

وقالت النائبة أمل سلامة أن فكرة تأسيس المؤسسة جاءت بعد النجاح الكبير وغير المسبوق لمشروع " أمل مصر" فى تطوير وتنمية قرية " الحلة" بمركز قوص بمحافظة قنا، وتحويلها إلى قرية نموذجية صديقة للبيئة وخالية من الأمية والأمراض المعدية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" فضلا عن تنمية وعى المواطنين للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مبادرة " حياة كريمة" والمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وأضافت أن مؤسسة " أمل مصر" تهدف أن تكون شريك فاعل مع مؤسسات الدولة فى مشروعات تنمية وبناء الإنسان فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وزيادة وعى المواطنين للحفاظ على البيئة، والتصدى للشائعات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما تحمل المؤسسة على عاتقها الدفاع عن حقوق المرأة، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، فضلا عن رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى.

 

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن من بين أهداف مؤسسة " أمل مصر" الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية بالقرى والمناطق الأكثر فقرا، وتطوير قدرات المرأة وتنمية مهاراتها بهدف تمكينها اقتصاديا وسياسيا وتعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية، ودعم مشروعات المرأة المعيلة، وإنشاء دور لرعاية الأيتام وحضانات للأطفال ودور للطالبات المغتربات.

المشروعات القومية النائبة أمل سلامة حياة كريمة المشروعات القومية الكبرى محافظة قنا مجلسي النواب والشيوخ

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