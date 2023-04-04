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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم أطفال.. كلب مسعور يعقر 15 شخصاً في البحيرة

كلب مسعور يعقر 15
كلب مسعور يعقر 15 شخصاً بالبحيرة

عقر كلب مسعور 10 أشخاص بقرية بريم و5 آخرين بعزبة الرامي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتمكن الأهالي من التخلص منه.

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ندوة توعوية حول المخاطر السلبية للتفكك الأسرى بالبحيرة

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مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

 تم نقل جميع المصابين لمستشفى كوم حمادة التخصصي، وأكد الدكتور أحمد الفقي، مدير المستشفى، أن جميع الحالات تلقت المصل في المستشفى، لافتا إلى أن بعض الحالات أصيبت بإصابات علوية وتم تحويلها لمركز المعقورين بدمنهورلتلقي مصل آخر.

والمصابون هم: شروق عبد الحميد شعبان، 5 سنوات "بريم"، وفوزي هيثم عبد المقصود، 5 سنوات "بريم"، وصبري عبد السلام الملاح، 55 سنة "بريم"، وأمير رمضان الطويل، 6 سنوات "بريم"، وشادي محمد وجيه، 13 سنة "بريم"، وأيمن عبد المنعم شعير، 46 سنة "بريم"، وسلمى إسلام السبع، 6 سنوات "بريم"، وأحمد طارق جنيدي، 14 سنة "بريم"، وطارق حسن شلش، 3 سنوات "بريم"، ورحاب رضا علام، 12 سنة "بريم"، ومحمد إسلام الشاهد، عامين "كوم حمادة"، وعلاء السيد أحمد، 5 سنوات "كوم حمادة"، وعلي حسن محمد، 45 سنة "كوم حمادة"، وسعاد علي عبد العزيز، 40 سنة "كوم حمادة"، وغرام هاني رفاعي، 9 سنوات "كوم حمادة".

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