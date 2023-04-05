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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سببها مباراة الأهلي والهلال السوداني.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير

صدى البلد

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه منذ انتخابه ومجلسه لإدارة شؤون الكرة المصرية، تولى كل عضو ملف معين لتحقيق الأهداف المطلوبة، موضحًا أن الهدف الأساسي تطوير قاعدة الناشئين.

وأضاف علام، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة فكر خارج الصندوق بتعيين مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى إدارة مستحدثة لتوثيق بعض الإحصائيات الخاصة بالكرة المصرية.

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وأشار إلى أن علاقة اتحاد الكرة بوزارة الشباب والرياضة، لم تصل إلى الجفاء، على الرغم من اختلاف الرؤى في بعض الموضوعات، إلا أنها تتفق بعد مناقشات خاصة وأن الهدف واحد وهو إصلاح الكرة المصرية وتطويرها.

تعليق اتحاد الكرة عن الجماهير

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته، بأن دخول 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني، بداية لتواجد عدد جماهيري كبير في الفترة المقبلة، خاصة بعد الظهور المشرف لجماهير الفريق الأحمر.

اتحاد الكرة شؤون الكرة المصرية جمال علام هاني حتحوت الجماهير

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