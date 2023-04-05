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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: كهربا أمامه 6 أيام لتسديد الغرامة المالية لصالح الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي متبقى أمامه 6 أيام من أجل تسديد الغرامة المالية لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن الغرامة تضامنية بين اللاعب ونادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، وأي طرف سوف يسدد الغرامة بعدها يعود لمطالبة الطرف الآخر بالجزء المستحق عليه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الطاقم القانوني لـ كهربا قرر تسديد الغرامة المالية ومن ثم مطالبة نادي ديبورتيفو ألافيش بالأموال، والنادي البرتغالي سوف يقوم مستثمر عربي بشرائه قريبًا".

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وأضاف: "سوف يتم سداد قيمة غرامة كهربا 2.4 مليون دولار بحد اقصى يوم الأحد القادم، وتم إبلاغ النادي البرتغالي بتسديد حصته ومن ثم تحصيل المبلغ منه مستقبلًا، وقد يتم مقاضاته حال عدم التزامه بدفع المبلغ".

وزاد: "الفلوس حاليًا في حساب محمود كهربا، وهناك طريقتين للسداد، الأولى تسديد المبلغ في بنك مصر الخاص بالزمالك، أو تسديد الفلوس إلى اتحاد الكرة ويتم إبلاغ الفيفا بعد ذلك، يتم الآن دراسة الموقف من محامي اللاعب".

وأكمل: "الأهلي كان يسعى لضم مهاجم في شهر يناير الماضي، وبعدها حصل كهربا على الفرصة وتألق مع الفريق الأحمر، وهو ما جعل محبي النادي يتكاتفون لمساعدة اللاعب ماليًا ولن أكشف عن التفاصيل والكواليس، وأعلم تمامًا أسماء كثيرة ساعدت اللاعب".

غرامة كهربا والزمالك

وأوضح: "كهربا لم يدفع أي أموال وكذلك النادي الأهلي، الأموال بالكامل من محبي الأهلي الذين ساعدوا اللاعب لتسديد الغرامة، نوايا اللاعب الصادقة وتوهجه مع الفريق مؤخرًا وراء هذا التكاتف الكبير من جانب عشاق القلعة الحمراء الذين قاموا بمساعدة اللاعب".

وأتم: "الفلوس في حساب كهربا الآن وسيتم سدادها أما يوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، يجب الإشادة بالطاقم القانوني لكهربا وعلى رأسهم أشرف عبدالعزيز الذي يحافظ على اللاعب وكان داعم له بشكل معنوي، ومنح الجمهور الثقة في حل الأزمة تمامًا، وأيضًا النادي الأهلي لم يكن يدلي بأي شئ حول القضية ولكنهم دعموا كهربا معنويًا".

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