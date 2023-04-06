زعزعة الاستقرار.. تحذير مقلق من روسيا بشأن القطب الشمالي

قال ألكسي تشيكونكوف، الوزير الروسي المسؤول عن تطوير القطب الشمالي، إن التعطيل المستمر للعمل الحاسم فيما يتعلق بالمنطقة يخاطر بالفوضى في المستقبل.

وتم تعليق التعاون بين أعضاء مجلس القطب الشمالي العام الماضي بعد أن قررت الدول الغربية الأعضاء مقاطعة موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال تشيكونكوف: “لقد قام شركاؤنا الغربيون المزعومون بأعمال غير ودية من جانب واحد في مجلس القطب الشمالي. مثل هذه التحركات تزعزع استقرار القطب الشمالي”.

ومجلس القطب الشمالي هيئة حكومية دولية تتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنطقة وسكانها الأصليين. تولت روسيا الرئاسة الدورية للمجلس عندما تصاعدت التوترات لفتح الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقرر الأعضاء السبعة الآخرون في وقت لاحق قطع جميع الاتصالات مع موسكو، مما أدى فعليًا إلى تجميد ما يقرب من نصف حوالي 130 مشروعًا مشتركًا كانت قيد التنفيذ. وخلال العام التالي، ركزت روسيا على أجندتها المحلية في القطب الشمالي.

ويعتقد تشيكونكوف، الذي يرأس وزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، أن الوضع لا يمكن تحمله.

وقال: “لا يمكننا أن نفعل شيئًا في القطب الشمالي إلا بناءً على الجهود المشتركة. إذا كان نصف القطب الشمالي يعيش وفقًا لقواعد الاتحاد الروسي، ويعيش نصف آخر وفقًا للوائح مختلفة، فإن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى الفوضى”.

ومن المقرر أن تسلم موسكو رئاسة المجلس إلى أوسلو الشهر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة النرويجية برنامجها لقيادتها للمنظمة، وتركز الخطة على تغير المناخ والتنمية المستدامة.