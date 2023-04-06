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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة

صدى البلد

أعلنت مجموعة "الفخر" برئاسة سماح سالم عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "المصريين outdoor" يمثلها منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهي إحدى شركات مجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية".

 

وتتمثل هذه الاتفاقية في تعزيز ريادة قطاع الإعلان واستقدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات يما يخدم قطاع سوق الإعلانات في مصر. 

 

وقد جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيتم من خلال هذا التعاون تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الإعلان في مصر.

 

كذلك، تقديم الاستشارات والبحث عن أفضل السبل في توفير الحلول الإبداعية الجديدة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على قطاع الإعلانات.

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