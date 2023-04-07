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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفيخاي أدرعي: تلك أهدافنا داخل قطاع غزة

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، سلسة تغريدات على"تويتر" كشف من خلالها الأهداف التي قصفها الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال أدرعي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسار لنفق أخر ينطلق من خانيونس والذي تم استهدافه خلال عملية حارس الاسوار ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا لإعماره، وأفاد بأن النفقين لم يجتازا إلى داخل إسرائيل.

كما أشار إلى أنه تم استهداف موقعيْن لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة، وذكر أن الغارات جاءت ردا على انتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، قائلا إنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس، واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع.

فلسطين غزة الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى غارات

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