أفيخاي أدرعي: تلك أهدافنا داخل قطاع غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، سلسة تغريدات على"تويتر" كشف من خلالها الأهداف التي قصفها الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال أدرعي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسار لنفق أخر ينطلق من خانيونس والذي تم استهدافه خلال عملية حارس الاسوار ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا لإعماره، وأفاد بأن النفقين لم يجتازا إلى داخل إسرائيل.

كما أشار إلى أنه تم استهداف موقعيْن لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة، وذكر أن الغارات جاءت ردا على انتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، قائلا إنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس، واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع.