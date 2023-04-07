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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما السر؟ .. تعليق مالك وادى دجلة على عقوبات كاف ضد فيوتشر

ماجد سامي
ماجد سامي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارها بشأن مشاركة أحمد رفعت مع  فيوتشر في الكونفدرالية في مرحلة المجموعات.

وقررت لجنة الإنضباط في "كاف" خصم 6 نقاط من فيوتشر  وتغريمه 10 الاف دولار.


وكتب ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة عبر حسابه علي فيسبوك "ما هو السر في إصرار بيراميدز على تغليظ عقوبة فيوتشر؟؟"


وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فريق فيوتشر ضمن منافسات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.


وشارك أحمد رفعت مع فريقه فيوتشر في لقاءات مرحلة المجموعات من البطولة بعد عودته من الإعارة التي قضاها في الإمارات.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٠٧_١٩٣٢٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٤٠٧_١٩٣٢٥٣
نادي وادي دجلة لجنة الانضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق فيوتشر عقوبات الكاف

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