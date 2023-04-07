مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالشرقية 

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزل بمنطقة الأهواني دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي بلبيس وإخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "باسم را" 7 سنوات مقيم الأهواني بمركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة وتحرير محضر بالواقعة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزل بمنطقة الأهواني دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي بلبيس وإخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.