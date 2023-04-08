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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

صدى البلد

بعد علاج استمر قرابة الشهر بالمستشفى تدهورت حالة  محمود بكري عضو مجلس الشيوخ وتم نقله للعناية المركزة بعد فقدان قدرته علي التركيز وتراجع الصفائح الدموية بشكل كبير بالإضافة إلي مشاكل المناعة  والطحال والاحتقان الرئوي .


وكان النائب قد أصيب منذ أكثر من شهر فتم نقله إلي أحد المستشفيات ومنع الأطباء عنه الزيارة ، إلا أن تدهورا شديدا أصاب حالته المرضية ، حيث يلازمه شقيقه النائب مصطفي بكري وأفراد أسرته
وكان محمود بكري قد تغيب لأول مرة عن حفل إفطار أبناء الصعيد والقبائل العربية الذي يقيمه وشقيقه منذ عام ٢٠٠٢ بسبب مرضه

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