إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم فى حادث تصادم سيارة بالرصيف أمام مركز شباب الحمرايا بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ووقوع مصابين .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من اسراء س م 22 سنة طالبه مصابه اشتباه كسر بالقدمين ، اسراء ن م 22 سنة طالبه مصابة جروح و كدمات ، هاجر م ش 22 سنة مصابة اشتباه كسر بالساعد الأيسر ، مالك ط ي 25 سنة مصاب جروح و كدمات ، مجهول الاسم و العنوان 22 سنة غيبوبة تامة و اشتباه ما بعد الارتجاج إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى