موعد أذان المغرب في بني سويف

في اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد آذان المغرب اليوم الاحد 9 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .



وعن موعد أذان المغرب في "محافظة بني سويف “ في اليوم الثامن عشر من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الأحد ” في تمام الساعة 06:22 مساءاً لينتهي صوم اليوم الثامن عشر من أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

