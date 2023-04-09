عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في بني سويف

مسجد عمربن عبدالعزيز
مسجد عمربن عبدالعزيز ببني سويف

في اليوم الثامن عشر من أيام  شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد آذان المغرب  اليوم الاحد  9  -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .

محافظ بنى سويف يناقش خطة قطاع التعليم لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات "الورش والخدمات الانتاجية"والوحدات ذات الطابع الخاص


وعن موعد أذان المغرب في "محافظة  بني سويف “ في  اليوم الثامن    عشر من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الأحد ”  في تمام الساعة 06:22  مساءاً لينتهي صوم اليوم الثامن عشر من  أيام رمضان ويفطر الصائمون.
وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.
 

بني سويف التراويح المغرب القران الكريم قراءة القران محافظة بني سويف صدى البلد شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بني سويف: 1350 من الأولى بالرعاية تجمعوا بمائدة هنفطر ونفرح أهالينا

ترشيحاتنا

أقوى 53 ألف مرة| زلزال نهاية العالم يقترب.. خبير روسي يكشف قوته ومكان حدوثه| تفاصيل

دراسة علمية: البشر تناولوا أدوية هلوسة خلال العصر البرونزي منذ 3000 عام

بيان عاجل من رئيس وزراء لبنان بشأن الضربات الصاروخية ضد إسرائيل

السعودية..شئون الحرمين تقدم خدمة القرآن الكريم بلغة برايل للمكفوفين

ترامب يتهم الديمقراطيين بتدمير أمريكا ويتوعدهم بالعودة

لأول مرة رحلة فضائية لأقمار المشترى للبحث عن حياة فضائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج كورونا ونزلات البرد القوية

ماذا يحدث للجسم والمعدة عند الإصابة بالقولون العصبي ؟

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ