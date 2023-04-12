رئيس مدينة الحسنة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادى ، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، يرافقه محمد أحمد المغربيسكرتير عام المركز والمدينة ، و المهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، عدد من المشروعات الممولة من الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٢/ ٢٣ م. ، والتي يجري تنفيذها بقرى مركز الحسنة .

المواصفات الفنيه:

حيث تفقد ومرافقيه مبنى الوحدة المحلية لقرية القسيمة والذى يتم إنشاؤه حيث تم متابعة مراحل التأسيس ونسبة التنفيذ التى تمت حتى الآن .

و أكد رئيس المركز والمدينة، على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بكافة المواصفات الفنيه المتفق عليها فى جميع مراحل التنفيذ بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من عملية الانشاء قبل الموعد المحدد للتسليم ٠





قرية المنبطح:

وفى سياق متصل.. تابع رئيس المركز والمدينة المشروعات التى يجري تنفيذها بقرية المنبطح منها تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائي قدرة ٢٠٠ ك ف وأعمدة إنارة ، وذلك للوقوف على ماتم تنفيذه على الطبيعة من زراعة الأعمدة ونسبة التنفيذ للمشروع .



كما تابع مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها فى قطاع الطرق منها :

رصف طريق بطول ٢كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر، للوقوف على الوضع على الطبيعة ٠

وفى سياق متصل .. تابع رئيس المركز والمدينة مشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم فى قطاع الكهرباء منها : توصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة حيث تابع رئيس المركز والمدينة نسبة التنفيذ للمشروع حتى تاريخه .

ووجه رئيس المركز والمدينة، بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.، قبل الموعد المحدد للتسليم ، والإلتزام بكافة المواصفات الفنيه المتفق عليها ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع ، حفاظاً على المال العام وسرعة دخول الخدمة للمشروعات وذلك لخدمة جميع المواطنين فى قرى مركز ومدينة الحسنة.

كما تفقد رئيس المركز والمدينة ، تجمع الشعب بقرية القسيمة للاطمئنان على الخدمه المقدمه للمواطن بالتجمع فى كافة القطاعات .

واستمع، إلى أهالي التجمع للتعرف على المشاكل التي تواجه أهالى التجمع ووعد بحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه اهالينا بالتجمع فى نطاق الإمكانيات المتاحة وطبقاً للقانون.