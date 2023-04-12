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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى

تفقد المشروعات الممثلة
تفقد المشروعات الممثلة من الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة

 

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادى ، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  يرافقه محمد أحمد المغربيسكرتير عام المركز والمدينة ، و المهندس محمد نوار  مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، عدد من  المشروعات الممولة من الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٢/ ٢٣  م. ، والتي يجري تنفيذها بقرى مركز الحسنة .

 

المواصفات الفنيه:

 

حيث  تفقد ومرافقيه مبنى الوحدة المحلية لقرية القسيمة والذى يتم إنشاؤه حيث تم متابعة مراحل التأسيس ونسبة التنفيذ التى تمت حتى الآن .

و أكد رئيس المركز والمدينة،  على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بكافة المواصفات الفنيه المتفق عليها فى جميع مراحل التنفيذ بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من عملية الانشاء قبل الموعد المحدد للتسليم ٠


 

 

قرية المنبطح:

 

وفى سياق متصل.. تابع رئيس المركز والمدينة المشروعات التى يجري تنفيذها بقرية المنبطح منها تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائي قدرة ٢٠٠ ك ف وأعمدة إنارة ، وذلك للوقوف على ماتم تنفيذه على الطبيعة من زراعة الأعمدة ونسبة التنفيذ للمشروع .


كما  تابع  مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها فى قطاع الطرق منها :

رصف طريق بطول ٢كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر،  للوقوف على الوضع على الطبيعة ٠

وفى سياق متصل  .. تابع رئيس المركز والمدينة مشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم فى قطاع الكهرباء منها : توصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة حيث تابع رئيس المركز والمدينة نسبة التنفيذ للمشروع حتى تاريخه .

ووجه رئيس المركز والمدينة،  بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.،  قبل الموعد المحدد للتسليم  ،  والإلتزام بكافة المواصفات الفنيه المتفق عليها ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع ، حفاظاً على المال العام وسرعة دخول الخدمة للمشروعات  وذلك لخدمة جميع المواطنين فى قرى مركز ومدينة الحسنة.

كما تفقد رئيس المركز والمدينة  ، تجمع الشعب بقرية القسيمة للاطمئنان على الخدمه المقدمه للمواطن بالتجمع فى كافة القطاعات .

 

 واستمع،  إلى أهالي التجمع للتعرف على المشاكل التي تواجه أهالى التجمع ووعد بحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه اهالينا بالتجمع فى نطاق الإمكانيات المتاحة وطبقاً للقانون.

 

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الحسنة مشروعات قرى الاستثمارية الطرق

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