الولايات المتحدة ترحب باستضافة الدومينيكان "قمة الأمريكتين" العاشرة

رحبت الولايات المتحدة بالتزام جمهورية الدومينيكان باستضافة القمة العاشرة الشاملة للأمريكتين التي تتناول التحديات والفرص المشتركة التي تواجه نصف الكرة الأرضية.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ورئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر ووزير خارجيته روبرتو ألفاريز في العاصمة سانتو دومينجو.



كما بحث الجانبان التحديات العالمية والأمن الإقليمي، بما في ذلك الوضع الملح في هايتي.

وناقشا العلاقات العميقة بين البلدين والقيم الديمقراطية المشتركة والمصالح المشتركة في الازدهار الاقتصادي، بما في ذلك سبل تعاونهما من خلال الشراكة الأمريكية-الكاريبية لمعالجة أزمة المناخ.

ومن جانبها، أشادت شيرمان بقيادة أبينادر في مجال مكافحة الفساد.