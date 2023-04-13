مواصفات وسعر BMW XM موديل 2023 في السعودية

أنتجت سيارة بي إم دبليو XM موديل 2023 من قبل قسم M التابع لشركة السيارات البافارية.

وتنتمي سيارة BMW XM الي فئة السيارات الكروس أوفر الفاخرة، بالإضافة الي أن سيارة BMW XM هي سيارة هجينية كهربائية، وسيارة الثانية BMW XM موديل 2023 تم تطويرها بالكامل بواسطة قسم M بعد طراز M1 الذى تم تطويره في عام 1978.

بي إم دبليو XM موديل 2023

أبعاد BMW XM

تأتي سيارة BMW XM موديل 2023 داخل السوق السعودي للسيارات الجديدة بطول 5 متر، وعرض مترين، وارتفاع 1755 مم، ويصل وزن السيارة الكلي الي 2749 كجم.

بي إم دبليو XM موديل 2023

مقصورة BMW XM

مقصورة سيارة بي إم دبليو XM موديل 2023 المطورة حديثا تحتوي علي الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، خطوط وأسطح مميزة للوحة العدادات، وتصميم للكونسول الوسطي جذاب، وألواح بتطعيمات بالأبواب، وشاشة منحنية مثبتة على سطح كبير من ألياف الكربون، وفتحات تهوية عريضة، ولمسات من الكروم اللامع، بالإضافة الي انه تم صنع سطح الكونسول الوسطي أيضًا من ألياف الكربون غير اللامعة.

بي إم دبليو XM موديل 2023

محرك BMW XM

جهزه سيارة BMW XM موديل 2023 بمحرك هجين متطور، ومحرك جديد 8 سلندر، ينتج قوة 483 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 194 حصان، وناقل حركة من فئة M Steptronic مكون من 8 السرعات وينتج المحركان معاً قوة 644 حصان، وعزم أقصي للدوران 800 نيوتن/متر.

بي إم دبليو XM موديل 2023

بالإضافة الي نسخة سيارة BMW XM موديل 2023 الأكثر قوة التي تعرض باسم "Label Red" ، وتنتج قوة 738 حصان، وعزم أقصي للدوران 1000 نيوتن/متر.

تصميم BMW XM الخارجي

تظهر سيارة BMW XM موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي، فتحات تهوية كبيرة، وتصميم جديد ومعاصر للأضواء الأمامية، وشبك بي ام دبليو الشهير، وأنظمة استشعار، وكاميرا في تم تثبيتها علي الصداد الأمامي، وأضواء LED أمامية متكيفة، ومصابيح نهارية، وأضواء جانبية، ومؤشرات انعطاف علوية رفيعة، وتم نقش شعارات BMW على النافذة الخلفية، وجاءت بمصابيح خلفية رفيعة بتصميم منحوت، و زوج من أنابيب العادم في الخلف، وجنوط مقاس 23 بوصه.

بي إم دبليو XM موديل 2023

سعر سيارة BMW XM

تتوافر سيارة BMW XM موديل 2023 في سوق السيارات الجدية بالسعودية بسعر 600 ألف ريال سعودي، ومن المتوقع أن يرتفع السعر أكثر بسبب كلفة الشحن والنقل والضرائب والجمارك المفروضة على مبيعات السيارات في السعودية .