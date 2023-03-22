سعر BMW 118 الهاتشباك موديل 2023.. صور

تقدم سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023 من قبل المجموعة البافارية، وتنتمي سيارة بي إم دبليو 118 الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة، وينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات بي إم دبليو موديل 2023، ونالت علي أعجاب المصريين بفضل محركها القوي، وتصميمها العصري ، وهيكلها القوي .

سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023

سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023

محرك بي إم دبليو 118

تستهلك سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023 من الوقود 5.1 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، تنتج السيارة قوة 136 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة .

سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023

مقصورة بي إم دبليو 118

زودت مقصورة بي إم دبليو 118 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج كهربائي، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وESP، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وتوزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات أماميه للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، و4 جنوط للكاوتش، ومثبت سرعة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب.

سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023

أبعاد بي إم دبليو 118

تأتي سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023 داخل السوق المصري بطول 4329 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1440 مم، وقاعدة عجلات 2690 مم.

سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023

سعر بي إم دبليو 118

تباع سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه، وتقدم من خلال فئة واحدة فقط .