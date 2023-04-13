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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية.. أسرار يغفلها الكثيرون عن الشيخ منصور الدمنهوري

علي جمعة
علي جمعة

واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رحلته مع أعلام دولة التلاوة المصرية، حيث الحلقة الـ22 من برنامج "مصر دولة التلاوة"، والشيخ منصور الدمنهوري. 

أعلام دولة التلاوة المصرية

حيث أكد الدكتور علي جمعة، أن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية للتسجيل معه 3 ساعات أسبوعيًا نظير 5 جنيهات للدقيقة الواحدة اعتراضًا على الموقف البريطاني من مصر قبيل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بزعامة إنجلترا ومشاركة كل من فرنسا وإسرائيل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، إن العرض الذي رفضه الشيخ منصور الدمنهوري، كان يجلب له 3 بيوت في الساعة لأنه كان سيتقاضى 300 جنيه في الساعة. 

وأوضح أن الشيخ منصور الدمنهوري توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ضمن بعثة الحج الرسمية في تلك الأيام حيث كان العاهل السعودي الراحل الملك "عبدالعزيز آل سعود"، الذي كان يحب صوته كثيرًا.

وأضاف: "كان للملك عبدالعزيز آل سعود نجل اسمه سعود، والذي من شدة حبه للشيخ منصور الدمنهوري، سمى ابنه منصور تيمنًا بالشيخ منصور الدمنهوري".

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المقصود بزكاة الفطر شرعا

كما قال علي جمعة من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" يوشك أن يودعنا رمضان ونودعه، ويذهب إلى ربه فيشهد علينا، ويثني على من أحسن استقباله وختمه، فصامه وقامه إيمانا واحتسابا، ويشكو إلى ربه قسوة من هجره ولم يغير حاله رغم ما تيسر من الطاعات، وما حدث من تقييد لقوى الشر والأبالسة".

وتابع: يوشك أن يذهب رمضان، وندعو الله أن يعيد علينا رمضان في أعوام عديدة، ففيه عطايا كبيرة أعلمنا الله بعضها وأخفى عنا كثير منها، ففيه أسرار لا يعلمها إلا العالمون، يقول النبي ﷺ : «لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها» [رواه البيهقي في الشعب].

ونحن في الأيام الأخيرة من رمضان نستعد لعبادة عظيمة شرعها الله في ذلك الوقت وهى زكاة الفطر، فما هى زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وكيف تؤدى ؟ وما فضلها عند الله ؟

والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هى الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهى لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هى الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]

والمقصود بزكاة الفطر شرعا : صدقة تجب بالإفطار من رمضان -ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].

منصور الدمنهوري علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف مصر دولة التلاوة مكة المكرمة زكاة الفطر

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