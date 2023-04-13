الأزهري: ابن خلدون كان يؤمن بأن مصر منارة العلم .. فيديو

واصل الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، حديثه عن دور علماء الأزهر من القرن الثامن الهجري حتى القرن الخامس عشر، حيث كان الأزهر الشريف له دور كبير في العالم بأكمله، حيث كان يأتي العلماء من جميع أنحاء العالم لتلقي العلم بالأزهر.

مؤسس علم الاجتماع

وأكد أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بن خلدون كان يأتي من أقصى المغرب مروراً بالجزائر ويحط رحاله في القاهرة وبقى بها حتى فارق الحياة ودفن بأرضها وكتب قبل مماته "والعلم والتعليم في زماننا إنما هو في القاهرة بأرض مصر".

وتابع:" ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، وصار متجاوزا الثقافة العربية والإسلامية، فهذا الرجل يرى أن عاصمة العلم في هذا الزمن هي القاهرة".

وأضاف في حديثه، أن نجل الشيخ إبراهيم إلياس أخبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن والده وجده الشيخ عبدالله نصحاه بالذهاب لمصر لتلقي العلم بالأزهر الشريف مثلما فعلا من قبله.



الشيخ عبدالله مادمب

كما قال الشيخ أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالله مادمب، كان قائد شرعي في السنغال، لما كان يمتلك من معلومات دينية مكثفة وفائقة مكنته من التأهل لهذا المنصب.

وأكد الأزهري أن الشيخ عبدالله مادمب كان له الكثير والكثير من المؤلفات الدينية منها مؤلفات خاصة بتفسير القرآن الكريم.

وأضاف في حديثه، أنه أعاد تدريس تفسير القرآن الكريم بعدد سور القرأن ١١٤ مرة، فكان كلما يختم تفسير القرآن يستفتحه مرة أخرى لطلابه، فكان نبع فياض للقرآن الكريم.

وأشار إلى أنه كان يوجه الناس إلى الدراسة بالأزهر الشريف، ولهذا حرص على إرسال نجله الشيخ إبراهيم الياس إلى الأزهر الشريف كي يقوم بدراسة العلوم الشرعية والتعمق بعلوم الدين الإسلامي على أيدي كبار علماء الأزهر.