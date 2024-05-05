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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال الشكاوى 24 ساعة.. كيف استعد الطب البيطري بسوهاج لشم النسيم؟

جانب من حملات الطب
جانب من حملات الطب البيطري بسوهاج

استعدت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور احمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، لاستقبال اعياد شم النسيم، بعدة إجراءات كان أهمها الآتي:

1- متابعة سير العمل بـ27 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة؛ من أجل ضمان خروج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

2- تم التنبيه على جميع الأطباء العاملين بالمجازر لرفع درجة الاستعداد القصوى للعمل بالمجازر وضبط جميع الأعمال بالمجازر والتأكيد على نظافة المجازر.

3- التنبيه على مديري الإدارات البيطرية بنطاق المحافظة للمتابعة المستمرة لأعمال الذبيح داخل المجازر والرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

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استعدادات الطب البيطري لاستقبال شم النسيم

4- الرقابة على الأسواق ومتابعة محلات بيع المواد الغذائية واللحوم بالأسواق التجارية.

5- التفتيش الدوري على المحلات والمنافذ وشوادر بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والأسماك المملحة.

6- التفتيش على المطاعم والكافيهات والنوادي والفنادق؛ من أجل ضمان تقديم أطعمة ووجبات غذائية سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي.

7- التواصل مع جهاز حماية المستهلك والصحة بشأن تلقي شكاوى المواطنين من محلات بيع الأسماك المملحة وغيرها.

8- تلقي الشكاوى على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن.

9- عمل حملات وندوات إرشادية.

10- التعاون مع هيئات المجتمع المدني المختلفة لمتابعة الأسواق وتنفيذ الندوات التوعوية.

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