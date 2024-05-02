استئصال ورم سرطاني يزن كيلو و800 جرام لـ"أربعينية" بمستشفى سوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريق طبي بالمستشفى الجامعي استقبل سيدة تبلغ من العمر ٤٥ سنة تعاني من تضخم وتورم شديد بالرقبة، لأكثر من ٣٠ عاما دون متابعة، فتم على الفور تشكيل فريق طبي للبدء في مراحل العلاج واستئصال الورم كلياً بنجاح.

وأضاف الى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة جراحات الوجه والفكين لخدمة فطاع عريض من أبناء الصعيد، يمتد من محافظة المنيا شمالاً حتي إسوان جنوباً مروراً بمحافظة سوهاج، موجهاً شكر كبير لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه عقب استقبال الحالة، تم عمل الفحوصات اللازمة لها وتجهيزها لدخول جناح العمليات، وتجهيز العمليات الميكروسكوبية الدقيقة للتعامل مع الهيكل الكبير من الغدة الدرقية، والتعامل بشكل خاص وبحرفية مع الأعصاب والأوردة بالرقبة.

واكد على أن المستشفيات الجامعية بسوهاج مستمرة في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكافة المترددين عليها وعلي مدار الساعة.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ أن جميع الاطفم الطبية ومعاونبهم من الاداريين والهيئات التمريضية تسعي جاهدة من أجل تقديم كافة التسهيلات للمرضي وذويهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم أن تم علي الفور عمل سينيمار على الحالة، وبعد مناقشة الظروف الصحية للحالة تبين انها تعاني من تضخم بالغدة الدرقية منذ حوالي ٣٠ عام بدون اي متابعة طبية، حيث تم دخول الحالة بعد التجهيز والفحص وعمل الفحوصات اللازمة والاشاعات المقطعية وتم تجهيزها ودخولها غرفة العمليات.

وقال الدكتور اسلام عامر أنه تم استئصال الغدة كاملة وتسليك أعصاب الصوت من الغدة، واتضح أن وزنها بلغ كيلو وثمانمائة جرام، وهو كبير نسبيا وضخم في تلك العمليات النوعية، والحالة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى وفي تحسن يومي مستمر.

ومن الجدير بالذكر ان الفريق الطبي المشرف علي اجراء العملية تكون من الدكتور طارق فتوحي استاذ جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة، والدكتور محمود عبد الغني مدرس مساعد بجراحة الوجه والفكين، وأطباء قسم التخدير والهيئة التمريضية المعاونة.