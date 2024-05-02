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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية مجانية فى قرية المحامدة القبلية

صدى البلد

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن، بقرية المحامده القبليه التابعة لمركز سوهاج، حيث تم فحص وعلاج ٨٣٥حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ،ان تلك القافله تعد ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية بمدن وقري محافظة سوهاج والتي تحرص الجامعة علي تنظيمها ضمن مباردة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنظيم تلك القافله تزامناً مع انطلاق فعاليات الاسبوع البيئي علي ارض الجامعة لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاََ، حيث تم فحص وعلاج ٨٣٥حالة مرضية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب  إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون،  وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

ومن الجدير بالذكر انه شارك فى القافلة عدد ١٢عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكليه كتدريب عملي للطلاب لتاهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

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