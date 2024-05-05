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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحرك جديد لأسعار الذهب والعملات.. تعرف إلى حالة الطقس | أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 5 مايو 2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 28.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 مايو 2024

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 مايو 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:
العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 17
الإسكندرية 23- 16
شرم الشيخ 35 - 23
مطروح 22 -15
أسوان 38 - 24
بورسعيد 24- 18
حلايب 28 - 24

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد 5 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 5 مايو 2024.

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3531 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيه.

حالة الطقس درجات الحرارة سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الذهب

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