عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز

محافظ بني سويف يلتقى عددا من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  ،على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، بعد صلاة الجمعة، موجهاً بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، ومكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات المشكلات وموضوعات خاصة بالمرافق والخدمات والمرافق، والمطالب الشخصية.


جاء ذلك عقب أدائه شعائر الصلاة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،حيث ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت" فضل ليلة القدر والعشر والأواخر ".

 

حيث أكد وكيل الأوقاف أن ليلة القدر هي ليلة الشرف والعز والكرامة، إذ أنزل الله تعالي خير كتبه على خاتم أنبيائه  ورسله سيدنا  محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وهي الليلة  التي يقدر الله فيها أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم ، وهي ليلة السلام والأمان  من بدايتها حتى مطلع الفجر، وفي ذلك دعوة  لنشر السلام  في الأرض في هذه الليلة المباركة، حتى يعم  الخير ويتحقق الاستقرار  والإخاء بين الناس الإنسان.

 

وأضاف وكيل الوزارة قائلاً: إذا كانت ليلة  القدر هى ليلة العفو الإلهي، لذا وجب علينا أن نعد أنفسنا  لها بالحرص على قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وأن نستقبلها  بالعفو والصفح والتسامح وتجاوز الخلافات، فإن الشقاق يجلب الشرور ويمحق البركات، مطالباً  باغتنام  ما بقى من الشهر الكريم عبادة واجتهاداً ونفعاً للناس، التماساً  ليلة القدر، وطمعاً في ثوابه.

thumbnail (31)
thumbnail (31)
thumbnail (30)
thumbnail (30)
بني سويف وزارة الأوقاف الأوقاف التسامح محافظ بني سويف مدينة بني سويف مجلس إدارة قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

موضوعات متعلقة

قصور الثقافة تختتم فعاليات ليالي رمضان المركزية بكورنيش بني سويف

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ