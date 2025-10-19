قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات

إبراهيم القادري

شركة إيتال ديزاين هي عبارة عن شركة إيطالية رائدة في مجال التصميم الهندسي وتقديم خدمات التطوير لقطاع النقل والعديد من المجالات الصناعية الأخرى.

شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات 

وتأسست شركة إيتال ديزاين عام 1968، واكتسبت شهرة عالمية بتصميمها سيارات مبدعة لشركات كبرى، وهي جزء من مجموعة أودي الألمانية منذ عام 2010.

نشأت شركة إيتال ديزاين

شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات 

تأسست شركة إيتال ديزاين في مدينة مونكالييري الإيطالية في 13 فبراير من عام 1968، على يد المصمم الإيطالي الشهير جورجيتو جيوجيارو والمهندس ألدو مانتوفاني، وكان اسمها في البداية "Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A" (SIRP).

وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، برزت إيتال ديزاين كمركز للابتكار في التصميم والهندسة، حيث قامت بإنشاء نماذج فريدة لشركات السيارات التقليدية والحديثة على حد سواء.

التخصصات الرئيسية

شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات 

تعمل الشركة في أربعة مجالات رئيسية منها، التصميم الذي يشمل التصميم الخارجي والداخلي للسيارات والمركبات الأخرى.

وتقدم  إيتال ديزاين حلولاً هندسية كاملة، من المفهوم إلى الإنتاج، ولديها وحدة مخصصة لإنتاج عدد محدود جداً من السيارات الخاصة للشركات المصنعة، وتركز على تطوير تقنيات مبتكرة في مجال التنقل، مثل أنظمة مساعدة السائق (ADAS) والبطاريات عالية الجهد.

أشهر تصميمات السيارات بـ إيتال ديزاين

شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات 

ساهمت إيتال ديزاين في تصميم العديد من السيارات الأيقونية التي تركت بصمة في تاريخ صناعة السيارات من ضمنها، فولكس واجن جولف "الجيل الأول"، وفيات باندا، ولانسيا دلتا، ودي لوريين DMC-12، التي اشتهرت في فيلم العودة إلى المستقبل، وبي إم دبليو M1، وفيراري GG50 .

التحولات الملكية لشركة إيتال ديزاين

في عام 2010 استحوذت مجموعة فولكس واجن على 90.1% من أسهم شركة  إيتال ديزاين ، لتصبح ديزاين جزء من عائلة مجموعة أودي، وفي عام 2015، باعت عائلة جيوجيارو حصتها المتبقية، لتصبح الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة فولكس واجن.

شركة إيتال ديزاين الإيطالية الرائدة في تصميم السيارات 

وجدير بالذكر ان إرث إيتال ديزاين يتمثل في قدرتها على الجمع بين الجمال الجذاب والتطبيق العملي في تصاميمها، مما أثر على العديد من سيارات الإنتاج الضخم وعزز مكانتها كواحدة من أهم شركات التصميم في العالم.

شركة إيتال ديزاين شركة إيطالية المصمم الإيطالي جورجيتو جيوجيارو ألدو مانتوفاني مجالات رئيسية لانسيا دلتا فيات باندا فيراري GG50 مجموعة أودي

